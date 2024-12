Décès de Hady Diouf, père d'Amara Diouf, à Pikine

Hady Diouf, le père d'Amara Diouf, est décédé ce jeudi à Pikine, selon les informations rapportées par L'As Pikine. Il était formateur et fondateur du FC Solar.



"C'est avec tristesse que nous vous annonçons la disparition de Monsieur Hady Diouf (formateur et Père de Amara Diouf) décès survenu vers 13h à Pikine. Le COMEX, par le biais de son Président Mamadou Gueye présente ses sincères condoléances à la Famille éplorée et à l'ensemble des Pikinois. Nb: l'enterrement est prévue ce vendredi après la prière de 14h", a écrit L'AS PIKINE