Décès de Ibrahima Ndiaye "Mame Yakhi Lalo" : la Culture sénégalaise perd un maillon fort de la sauvegarde des valeurs traditionnelles La Culture sénégalaise, pour ne pas dire africaine vient de perdre un maillon fort de la sauvegarde de ses valeurs traditionnelles. La triste nouvelle est tombée en cette soirée du vendredi 21 août 2020 annonçant le décès Ibrahima Ndiaye "Mame Yakhi Lalo" qui fut l'initiateur de "Jotayu Xale Yi", une célèbre émission des années 90.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Août 2020 à 00:40 | | 0 commentaire(s)|

Afin d'orienter les enfants pour qu'ils ne perdent pas leurs valeurs face à la modernité, les messages que délivrait cet homme tournaient toujours autour des valeurs traditionnelles.



Son credo était formulé autour de 3Y. C'est-à-dire: Yaru, Yewu, Yeeté (éduquer, éveiller et sensibiliser), confiait cet artiste, éducateur qui n’avait pas fréquenté l'école française, mais dont le Coran avait ouvert l'esprit.



Il donnait des cours à l’Institut Al Azar de Touba, sans oublier les autres émissions auxquelles il participait pour raviver les valeurs…



A Mamadou Mouhamed Ndiaye, Amdy Moustapha Ndiaye, Babacar Ndiaye Soda, à sa famille et ses proches, au peuple sénégalais Leral.net exprime sa solidarité et sa compassion en cette douloureuse circonstance.



Par la Grâce de DIEU que Firdawsi, le paradis, soit sa dernière demeure.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos