Décès de Lionel Mandeix, photographe officiel à la Présidence : Macky Sall end hommage à un grand professionnel de l'image
Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2023

Lionel Mandeix, photographe officiel à la Présidence de la République, est rappelé à Dieu jeudi, a informé le Chef de l'Etat, Macky Sall, sur sa page Facebook. « Consterné », le président Sall a rendu « un hommage particulier à un grand professionnel de l'image, passionné et serviable ». Il a, par ailleurs, présenté ses condoléances émues à sa famille et au personnel de la Présidence de la République.



Source : https://lesoleil.sn/deces-de-lionel-mandeix-photog...

