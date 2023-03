Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Décès de Mamadou Bocar Mall : Aïssata Tall Sall perd son plus grand soutien à Podor Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2023 à 17:04 | | 0 commentaire(s)| La nouvelle triste a vite fait le tour de la ville de Podor. Ce matin, vers 9 h, a été annoncé le décès de Mamadou Bocar Mall. Et c’est ainsi que sa maison sise au quartier Lao Demba, a été prise d'assaut par les populations venues de tous les quartiers, car l'homme était connu de tous et s'activait sans tambour ni trompette, dans le social.

Selon seneweb.com qui relaie l’info, l’homme âgé d’environ de 95 ans, "Pa Mall", était l'ami de tous, mais était aussi très proche de la ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall, à qui il avait apporté un soutien incommensurable durant ses deux mandats à la tête de la municipalité de Podor.



Après une riche carrière qui lui a permis de servir dans plusieurs postes de santé en tant qu'infirmier, Pa Mall était revenu à Podor, après sa retraite. Il a longtemps milité à l'AFP de Moustapha Niasse, avant de rejoindre Aïssata Tall Sall, après la création du mouvement "Osez l'avenir".



En plus, selon toujours nos confrères, sur le volet religieux, Mamadou Bocar Mall était jusqu'à sa mort le président du dahira Lahbab, qui regroupe l'ensemble des talibés d'El Hadj Baba Ndiongue, Moukhadam d'El Hadj Malick Sy.



Il sera inhumé demain mardi à Podor. Le Groupe Leral compatit à cette lourde perte qui, au-delà de Madame le ministre, touche la ville. Par la Grâce de DIEU que le paradis Firdawsi soit sa nouvelle destination.





