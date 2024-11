Décès de Mamadou Moustapha Bâ : Les condoléances d'Abdou Karim Sall

Le candidat de la coalition And ci koolute Nguir Sénégal, Abdou Karim Sall, présente ses condoléances à la famille de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre en charge des finances, décédé hier.



" C'est avec affliction que j'ai appris le rappel à Dieu d'un frère et ami, Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre en charge des finances. Un grand cadre et homme d’Etat vient de nous quitter. Je présente toutes mes condoléances à sa famille et à tout le peuple sénégalais ", a écrit Abdou Karim Sall.