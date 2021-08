Décès de Mamoune Samb, PCA de Socabeg: Baba Tandian témoigne de la perte d’un mécène du basket Mamoune Samba, PCA Socabeg, l’un des plus grands sponsors de la Fédération sénégalaise de Basket de 2010 à 2013, s’est éteint hier, au Maroc. Le monde du basket, conscient de la perte d’un de ses mécènes pleure l’homme qui laisse un immense vide derrière. Baba Tandian, ancien président de la Fédération de Basket, très touché, témoigne de la générosité du défunt, attaché au monde du basket sénégalais.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Août 2021 à 11:45

Se souvenant de ses belles oeuvres, l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, Baba Tandian rappelle que Mamoune a offert des terrains de 150m2 avec TF, la 1ère année, ainsi que des villas de 4 pièces, construites clés en main et toujours avec TF pour le Roi et la Reine du Basket.



L’actuel président de SLBC, très attristé et abattu de la disparition d’un mécène du basket, précise que l'épouse du défunt, généreux dans ses oeuvres, est une ancienne internationale de basket.



Très attaché au défunt PCA de Socabeg, l’Imprimeur s’incline devant sa mémoire, au nom de Saint-Louis basket Club. Mamoune, relève-t-il, est jusqu’à cette année, l'un des sponsors leaders de SLBC. « Depuis mon arrivée dans la gestion des affaires du basket, Mamoune Samb m'a toujours accompagné », témoigne-t-il.



Ainsi, Baba Tandian, conscient de l’immensité de la perte, adresse à la famille, enfants, collaborateurs et, à son épouse Mme Guèye ses sincères condoléances les plus attristées et, prie afin que Dieu l'accueille dans son paradis et que la terre lui soit légère.



« Adieux l'ami sincère du basket sénégalais. Les Rois et Reines du basket vous pleure », conclut-il.





