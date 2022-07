Décès de Mancabou : Retour sur les circonstances de l’autopsie diversement interprétée

Selon la robe noire, cette requête a été reçue favorablement par le président de l’Ordre. “ Il nous avait dit samedi, mais malheureusement le médecin qu’on avait choisi nous a dit qu’il ne serait pas disponible ce jour. Nous avons alors considéré que le procureur, pour permettre au médecin désigné par la famille d’être présent, allait au moins nous aviser avant l’autopsie. Jusqu’au moment où je vous parle, aucun membre de la famille n’a été officiellement informé que l’autopsie a été effectuée, les avocats non plus. C’est comme s’ils jouaient à cache-cache avec la famille de feu François Mancabou et ses avocats. Cela montre qu’ils ne sont pas dans une démarche transparente. ’’



Pourtant, c’est dans le but de donner des gages de sa bonne foi que le parquet avait promis de confier au Conseil de l’Ordre des médecins la prérogative de choisir le médecin-légiste qui va procéder à l’autopsie. Selon des sources, cette formalité a effectivement été respectée et que c’est bel et bien l’Ordre qui a procédé à la désignation des médecins-légistes.



À Me Diallo qui demande pourquoi le CTO et non Le Dantec, qui était plus proche de l’hôpital Principal, nos interlocuteurs rétorquent : “ Il faut qu’ils aillent le demander au président de l’Ordre. C'est lui qui a désigné des médecins-légistes de l'hôpital Grand-Yoff et non Le Dantec. Ce n’est ni le procureur ni les enquêteurs ’’.



Pourquoi les médecins n’ont pas été présents ? La source réplique : “ Vous savez, habituellement, même les enquêteurs ne sont pas présents pour l’autopsie, encore moins les familles. Ce qui est important, c’est la sincérité de l’autopsie. Et c’est pour lever toute équivoque qu’il a été pris l’option de laisser l’ordre désigner le médecin de son choix. Je pense qu’il ne peut y avoir de démarche plus transparente. Maintenant, pour l’heure, et pourquoi la famille n’était pas présente, il faut peut-être le demander aux médecins. Ce sont eux qui fixent l’heure qui leur convient. ’’



Interpellé, le président de l’Ordre national des médecins du Sénégal, Dr. Boly Diop, a confirmé que c’est eux qui ont choisi les médecins-légistes. “ Ce que je peux vous dire, c’est que c’est effectivement l’ordre qui a désigné les médecins-légistes. Nous avons fait le choix et nous l’avions communiqué aux intéressés. Maintenant, vous savez que nous ne pouvons pas entrer dans certaines considérations. "



Tout compte fait, la famille et les avocats ont toujours des cartes à jouer, car s’ils ne sont pas satisfaits par les résultats de l’autopsie, ils pourront toujours demander une contre-expertise. Aussi, minimise la source, les avocats sont dans leur rôle. “ De toute façon, ils savent que s’ils ne sont pas convaincus, ils pourront demander une nouvelle autopsie ".











Avec EnQuÊte