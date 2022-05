Décès de Me Pape Jean Sèye, ancien Pdt de Saint-Louis Basket Club: Baba Tandian loue les qualités du défunt

Me Pape Jean Sèye, ancien Président de Saint-Louis Basket Club est décédé ce matin à Saint-Louis, sa ville natale. D’après Baba Tandian, le défunt est d’une générosité légendaire, d’une discipline extraodinaire, d’une courtoisie rare et d’une disponibilité indéfectible.



Ainsi, son ami Baba Tandian, imprimeur et ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket et de Saint-Louis Basket Club, meurtri par cette perte présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à celle du Sport. Présentement, en France, Tandian tient à faire de son mieux pour écourter son séjour afin d’assister à la cérémonie funébre de Me Pape Jean Sèye.



