Décès de Moumy Seck: Les condoléances de Dr. Abdourahmane Diouf

"J'ai appris avec une grande tristesse le décès de Moumy Guèye Dany, soeur de Wally Ballago Seck et épouse du président du mouvement Gueum Sa Bopp et PDG du groupe DMedia, Bougane Guèye Dany.



Je m’associe à leurs douleurs et présente mes condoléances à toute la famille. Puisse Allah être éternellement satisfait d'elle", a écrit Dr. Abdurahmane Diouf.