Décès de Nafissatou Sow, sa mère : condoléances et témoignages sur leurs bonnes relations de Macky Sall à la famille de Mimi Touré Aminata Touré dite Mimi, ancien premier ministre et actuelle présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) a reçu hier le chef de l'État à son domicile.

Mercredi 17 Juin 2020

Le chef de l’Etat venu présenter ses condoléances à Mimi Touré, suite au rappel à Dieu de sa mère, Nafissatou Sow, en a profité pour magnifier les relations qui les unissent.



Il a rappelé son compagnonnage avec Aminata Touré pour la préservation du pays depuis 2011, mais aussi indiqué que la défunte fut aussi sa mère qui lui prodiguait de bons conseils.



Au nom de la famille, Madieyna Diouf a remercié le chef de l'État magnifiant les relations qu'il entretient avec Aminata Touré. Cette dernière a remercié son hôte pour la spontanéité de son geste qui atteste des relations fraternelles qui les lient.



