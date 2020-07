Décès de Ousmane Sow Huchard: "C’est une immense perte pour la culture, l’Afrique, l’humanité et le Musée des civilisations noires…"(Hamady Bocoum)

Le Directeur général du Musée des civilisations noires a fait un portrait presque parfait de, Ousmane Sow Huchard rappelé à Dieu, hier nuit, à l’âge de 78 ans. « C’était un grand homme, une personne qui était une synthèse de plusieurs cohérences. D’abord c’était un intellectuel, un artiste, un militant de la culture. Nous avons eu la chance d’avoir Ousmane Sow Huchard comme premier Président du conseil d’administration du Musée des civilisations noires », a témoigné Hamady Bocoum sur la Rfm.



Il affirme que sous sa direction, sa responsabilité et son éclairage, le Musée des civilisations a eu la chance de se mettre dès le début, dans les rails.



Pourquoi ?



Parce que, rappelle-t-il, « i l ne faut pas oublier que Monsieur Ousmane Sow Huchard avait été envoyé au Canada, il avait travaillé à l‘époque sur la kora mais la principale mission qui lui était assignée à l‘époque, c’était de revenir travailler pour la création du Musée des civilisations noires ». Malheureusement, ajoute-il, « le projet n’a pas abouti… ».



Selon lui, c’est une immense perte pour la culture, pour l’Afrique, l’humanité. Bien évidement c’est une perte incommensurable pour le Musée des civilisations noires, « parce que, je pense qu’il est le père fondateur de la gouvernance de ce musée ».

