Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Décès de Samba Abidjan: Une célébrité, un proche de Youssou Ndour, s’en va Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 16:48 | | 0 commentaire(s)| C’est une bien triste nouvelle qui est tombée ce vendredi ! Partagée sur les réseaux sociaux et la presse en ligne, le décès de Sambayal Gaye, très connu des Sénégalais suite à la fameuse chanson de Youssou Ndour, touchera plus d’un: "Samba Abidjan, Samba Lafayette" nous a quittés.

Homme d’affaires célèbre et très riche, Sambayal Gaye immortalisé par Youssou Ndour dans une de ses chansons datant de plus de deux décennies, est connu comme un homme très généreux et souvent au chevet des moins nantis.



Selon les témoignages concordants, ses largesses poussaient les artistes à se rapprocher de lui pour magnifier ses gestes, bien que le visage de l’homme très discret, soit peu connu des Sénégalais.



Parti en ce jour saint de vendredi, Leral.net se joint aux Sénégalais qui pleurent cette grande perte, pour exprimer sa compassion à sa famille, ses amis et ses proches.



Par la Grâce de DIEU que le Paradis soit sa nouvelle demeure pour l’éternité.





