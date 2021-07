Décès de Samba Ndongo: Une grosse perte pour l’APR à Djiddah Thiaroye Kaw Le parti du Président Macky Sall est en deuil. L’un des leaders de l’Alliance pour la République (Apr) dans la Commune de Djiddah Thiaroye Kaw, Samba Ndongo, est décédé des suites d’une maladie.

D’après "L’As" qui partage l’info, c’est une grande perte pour le parti présidentiel, au regard de l’engagement de ce responsable qui était investi comme suppléant lors des dernières élections législatives.



L’homme avait réussi à s’imposer dans cette commune, surtout aux quartiers de Léona, Mésséré et Bagdad. Paix à son âme et que la terre lui soit légère !



