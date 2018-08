Décès de Samir Amin: Une délégation présidentielle sénégalaise à ses obsèques

Le Président de la République du Sénégal va envoyer une délégation officielle du Sénégal pour le représenter aux obsèques du professeur Samir Amin. A en croire, le Professeur Amadou Abdoul Sow, Directeur général de l’enseignement supérieur, la délégation sera dirigée par l’Ambassadeur du Sénégal à Paris, accompagné de personnes, venant de Dakar : le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) où Samir a été professeur et madame Marie-Angélique Savané, en tant qu’ancienne collaboratrice et amie de Samir.



Le Recteur de l’UCAD fera une déclaration au nom du Président de la République et de la Nation sénégalaise toute entière.



