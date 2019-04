Décès de Serigne Abidine DIOP Mohsine, grande figure de l'enseignement coranique à NDAR

Jeudi 25 Avril 2019

C’est avec tristesse que nous apprenons à l'instant la disparition de Serigne Zeynou Abidine DIOP, survenue vers 14h au centre hospitalier régional de Saint-Louis, dès suite d'une maladie.



Le Khalif de Serigne Mohsine DIOP tire sa révérence après avoir porté avec grandeur le legs son père, l’enseignement du Coran et des Sciences islamiques.



Illustre maitre coranique au « djaka wolof » de la Pointe nord où il avait implanté son daara, Zeynou a formé plusieurs générations. Il a été également Imam à la Grande mosquée de Saint-Louis, avant de quitter cette fonction sous le poids de l’âge.



Il sera enterré, ce soir, à 17 heures à la Grande mosquée de Saint-Louis.



NDARINFO.COM présente ses condoléances à la Oummah Islamique et à toute sa famille.

