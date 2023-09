Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Décès de Tamsir Ousmane Ba : HSF et la Diaspora en deuil !!! Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2023 à 18:02 | | 0 commentaire(s)| L’organisation internationale de défenseur, d’intégration et d’orientation de migrants vous fait part du décès de son directeur administratif et financier Tamsir Ousmane Ba, ce Mercredi 06 septembre en Italie. Le Message poignant de Boubacar Sèye





« Je viens de perdre, un ami, un frère, un collègue. Tamsir était un fervent militant des droits humains et des causes de la diaspora africaine en Europe.

Il a réformé Horizon Sans Frontières par son goût du travail bien fait.



J’avais plein d’espoir le lundi 1 Aout quand on sortait du Sénégal pour aller l’hospitaliser à Cremona, sa ville de résidence en Italie où j’ai passé presque tout le mois d’Aout avec lui à l’Hôpital.



IL y a quelques jours de cela, il a tenu ma main en me disant : Presi , c’est fini pour moi , tu vas continuer seul le combat . Et quand il m’a vu verser de chaudes larmes, il a encore serré plus fort ma main.

Je ne pouvais accepter ses adieux !



Que le bon accueille Tamsir au Paradis !!! »





