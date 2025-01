Décès de Tidiane Camara, un dirigeant influent du football sénégalais

L’ancien président du club de la Sotrac et président de la Ligue de football de Dakar, Tidiane Camara, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, a-t-on appris de ses proches.



Tidiane Camara a été un dirigeant influent du football sénégalais, dans les années 90.



Il fut un très proche collaborateur de l’actuel président de la Fédération sénégalaise de football(FSF), Maître Augustin Senghor, dont il était chef de cabinet à la mairie de Gorée.



« Tidiane a été un dirigeant disponible pour la presse sportive et a eu pour ceux qui le connaissent, un langage franc et un comportement courtois », a écrit l’ancien président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), dans un panel de journalistes sportifs.



La levée du corps de Tidiane Camara est prévue ce jeudi après-midi, à l’hôpital militaire de Ouakam. Il sera ensuite inhumé à Foundiougne, dans la région de Fatick (ouest).













Aps