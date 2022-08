Décès de Woré Gana Seck: l'hommage du Président Sall

Le Président Macky Sall a rendu hommage à Woré Gana Seck, directrice de Green Sénégal, rappelée à Dieu mardi soir.



« J’ai appris avec tristesse le décès de Woré Gana Seck, responsable de Green Sénégal, et présidente de la commission de l’Environnement du Conseil économique social et environnemental (CESE)", a écrit le chef de l'Etat.





Il ajoute: " Je rends hommage à une femme engagée et présente mes condoléances émues à sa famille », a écrit le Chef de l’Etat sénégalais".