Décès de l’ancien député Adama Sow Un soldat du Président Macky Sall s’en est allé. L’ancien député Adama Sow est décédé hier à Kadar, un village de la commune de Labgar dans le département de Linguère, des suites d’un malaise.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 08:42 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien parlementaire n’avait jamais caché son estime et sa considération voire son amour pour le Président Macky Sall. A l’instar de Moustapha Cissé Lo et Mbaye Ndiaye, il était le troisième député ayant pris fait et cause pour Macky Sall alors l’homme à abattre du régime de Me Abdoulaye Wade.



A chaque fois qu’Adama Sow prenait la parole, il défendait avec bec et ongle le président de l’Assemblée nationale, quitte à être insulté par ses collègues libéraux, nous dit "L'As".



Il a eu deux mandats de parlementaire avant de devenir président du Conseil d’administration de la mutuelle des éleveurs du Sénégal. Sa disparition est une perte pour le chef de l’Etat Macky Sall mais aussi pour le ministre de l’Intérieur.



Aly Ngouille Ndiaye rappelle d’ailleurs qu’il a eu à collaborer avec Adama Sow en politique. Il dit avoir mesuré la loyauté, la sincérité et l’engagement remarquable de l’homme qui était un digne fils et défenseur infatigable du Djolof.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos