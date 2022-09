Décès de l'ancien joueur de la JA, Cheikh Sarr: "Dors du sommeil du juste, Gaïndé". (Par Astou Yoro Bâ) Quelques heures après l’annonce du décès de l’ancien joueur de la Jeanne d'Arc de Dakar et de l'équipe nationale, Cheikh Sarr, les hommages nous viennent de partout. "Cheikh, tu aimais m'appeler maman et je rétorquais fiston ou thiaat".

Cheikh Sarr faisait partie de ces quelques personnages dont le visage marque pour toute une vie. Du haut de son mètre 1m 85, le gaucher magique de la Jeanne d'Arc de Dakar et de l'équipe nationale ou plutôt l'un des meilleurs 10 du Sénégal comme on l'aimait l'appeler, a laissé un grand vide dans le cœur de beaucoup de monde, ce mardi matin.



L’homme au beau sourire s’est éteint, laissant derrière lui d’innombrables souvenirs d’un footballeur exceptionnel, également très apprécié pour sa personnalité unique. Cheikh Sarr, un immense talent! Pur produit de l'ASC Jeunesse Amicale de Ouagou Niayes (Jaon) et de la JA, l'ancien numéro 10 des bleu et blanc, que certains avaient désigné comme le successeur de Baba Toure, a évolué au Raja de Casablanca, avant de rejoindre Créteil pour finalement terminer sa carrière en Arabie Saoudite.



" Je ne peux pas retenir mes larmes fiston, tu es parti rejoindre ton pote Assane Ndiaye, ton coach Joseph Koto et tu laisses Pape Malick Diop, Pape Niokhor Fall, Salif Keïta, Ousmane Diop, Omar Traoré, Mbaye Badji et tant d'autres joueurs de la génération 2000, endeuillés.



Sans oublier Chimère Diaw, avec qui tu étais en équipe nationale (catégorie juniors), Issam Akel, ton ami, est inconsolable. Mais nous ne pouvons qu'accepter la volonté divine.



Merci beaucoup pour tout, Cheikh Sarr, pour services rendus au Sénégal ".



Gaïndé, dors du sommeil du juste !











Astou Yoro Bâ, Journaliste

