Décès de l’artiste Jacob Desvarieux du Groupe Kassav : une figure mondiale s’en va…

Le chanteur, musicien, arrangeur et producteur Jacob Desvarieux, est une personnalité marquante de la vie musicale des Antilles. À Paris où il est né, il se révèle en plein âge d’or du disco. Il devient musicien et arrangeur de studio. C’est là qu’il fait la rencontre de Pierre-Edouard Decimus, avec qui il crée le groupe Kassav en 1979.



Kassav, la machine à zouk

Le groupe qui rassemble entre autres, Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthely, Jean-Claude Naimro, Patrick Saint-Eloi…est le symbole de la révolution musicale antillaise par le zouk.



Kassav a joué sur les cinq continents. En 1989, le groupe obtient le Prix de la Francophonie au Québec, il a aussi le privilège d’être le premier groupe noir à jouer en Russie, rapporte RFI.



Kassav se produit essentiellement en concert, en enregistrant disque sur disque, et plus de trente albums solos de ses membres. Jacob Desvarieux prend une place prépondérante dans ce succès.



Plusieurs concerts étaient à son programme des grandes vacances aux Antilles. Nous l’avions vu en symbiose avec son groupe Nam Kan à l’espace Arawak au Gosier (Guadeloupe) le 8 juillet 2021



