Décès de l’artiste sculpteur Issa Khone Diop

L’artiste sculpteur Issa Khone Diop est décédé lundi, à 74 ans, des suites d’une maladie, a appris l’"APS", du curateur Idrissa Diallo du Village des arts, à Dakar.



’’i[C’est triste pour le Village [des arts] et les artistes, de perdre un monument pareil ]i», a commenté Idrissa Diallo.



Issa Khone Diop est un artiste sculpteur spécialisé dans la fonderie sur bronze, avait son atelier au Village des arts de Dakar depuis plusieurs années. Il a été initié à cet art par son père Makhone Diop et a été le premier à introduire la fonte artistique (technique de la cire perdue) au Sénégal, informe l'"Aps".



A l’âge de 10 ans déjà, Issa Diop exposait dans sa ville natale de Diourbel, un avion en pots de conserve et autres morceaux de fer de récupération, signale sa biographie.



Il parachèvera sa formation par un stage de perfectionnement au « Modern Patern Foundery », à Los Angeles (Etats-Unis) et par un voyage d’études au Togo, au Ghana et au Nigéria, pays dans lesquels il a eu l’occasion d’étudier la fonderie traditionnelle, selon le même document.



« Perfectionniste habité par le souci du détail, il est sans nul doute un témoin de son temps, mais il est également un narrateur du temps de l’autre. Cette soif de l’autre l’amènera à s’intéresser aux Massaï du Kenya, aux Dogons du Mali, aux Lobi du Burkina, aux Yoruba du Nigéria et aux Ashanti du Ghana », témoigne Diallo.



De ces pérégrinations de l’artiste, « naîtront de fort belles réalisations, telles que +Danse Massaï+ ou encore +Les musiciens publics+ », ajoute Idrissa Diallo.



Au cours d’un voyage à Istanbul, en Turquie, le chef de l’Etat, Macky Sall, rapportait sur son compte Twitter, avoir fait une belle découverte à l’occasion de sa visite à la galerie de la compagnie turque « Summa ».



« Notre compatriote l’artiste Issa Diop a su restituer parfaitement toute la passion et la sensibilité du génie de Miles Davis », écrivait le Président Sall, le 3 mai 2019.