Décès de l’avocat Me Khoureyssi Bâ : Une pluie d’hommages sur un «monument» du Barreau du Sénégal Me Cheikh Khoureyssi Bâ n’est plus. L’avocat est décédé hier, mercredi 26 mars 2025, à Istanbul (en Turquie), des suites d’une maladie. Me Khoureyssi Bâ est connu pour son implication dans la défense de plusieurs personnalités et plusieurs dossiers, notamment ceux qui concernaient l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Mars 2025 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Diomaye Faye parle de la perte d’«une voix singulière du Barreau»



Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rendu hommage à l’avocat Me Khoureyssi Bâ, décédé hier mercredi, à Istanbul, en Turquie. «Je suis profondément attristé par le décès de Me Cheikh Khoureyssi Bâ. Le Sénégal perd un avocat de talent, une voix singulière du Barreau, un homme de principes, profondément attaché à la justice et aux libertés. Je rends hommage à son parcours remarquable et à son engagement constant pour la défense du droit et la promotion du débat public.



J’adresse mes condoléances émues à sa famille, à ses proches, au Barreau du Sénégal et à tous ses confrères. Qu’Allah, dans Sa Miséricorde, lui accorde le repos éternel et console ses proches dans cette épreuve », a-t-il écrit dans un message publié sur son compte X.



Le PM Ousmane Sonko rend hommage à un «monument de toutes les luttes…»



Aussitôt le rappel à Dieu de l’avocat Me Khoureyssi Bâ confirmé, hier mercredi, à Istanbul, en Turquie, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a rendu hommage à « l’éminent juriste et homme de culture », bref un « monument de toutes les luttes contre l’injustice et l’arbitraire ».



« C’était un avocat digne, qui a voué sa toge au service de la vérité. Qu’Allah lui fasse miséricorde », a-t-il écrit dans un post sur X (ex-Twitter). Et d’ajouter : « Ma peine et ma douleur sont profondes après la perte de cet homme immense, qui a été présent dans tous nos combats ».



« Me Cheikh Khoureyssi Bâ nous a quittés. Son engagement, son courage et son dévouement à défendre les droits fondamentaux de la personne humaine, resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Seigneur, en ce mois béni de Ramadan, enveloppe-le de Ta Miséricorde et accorde-lui Ton pardon », a témoigné le PM Sonko, par ailleurs, président du Pastef.



Le Député Guy Marius Sagna «pleure» «un homme qui a toujours été auprès des faibles, des opprimés»



« Chaque fois que j’ai vu Maître Khoureïchi Bâ, c’était soit en garde-à-vue, soit à la cave du Tribunal de Dakar. J’ai vu Maître Khoureïchi Bâ autant de fois que j’ai été en garde-à-vue. Sa disparition est un choc pour moi. Nous venons de perdre un brillant avocat et un homme d’une vaste culture et profondément humain, qui a toujours été auprès des faibles, des opprimés. Que son âme repose en paix ! Que notre Seigneur l’accueille en Son paradis », a dit le député Guy Marius Sagna à l’endroit du défunt, dans le site de l’APS.















S suquotidien.sn

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook