Décès de l’avocat Pape Jean Séye : hommages à un homme qui a toujours œuvré pour le rayonnement de Saint-Louis, sa ville Le Barreau du Sénégal est en deuil. Me Pape Jean Sèye, cet avocat émérite, jeune et plein de talent a, en effet, été rappelé à Dieu dans la nuit du jeudi à Saint-Louis. Il a été foudroyé par une mort subite dans l’exercice de sa noble mission de défenseur des droits humains.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mai 2022 à 10:41

En effet, ce même jeudi, il était au tribunal de SaintLouis pour le besoin du procès opposant le maire de Saint-Louis à l’activiste Aly Thiam, plus connu sous le nom de Gas El Salvador où il représentait la partie civile, Mansour Faye.



Les témoignages sont presque unanimes que cet ancien président de Saint-Louis Basket Club a toujours œuvré pour le rayonnement de sa ville. «Il était un des ténors du Barreau du Sénégal et homme d’une grande courtoisie», a témoigné Seydi Gassama.



El Hadji Ayé Boun Malick, secrétaire général du Sytjust est, lui, «profondément consterné par la nouvelle du décès brutal de Me Pape Jean Sèye». Il a été «un homme spécial avec un grand cœur, mais aussi un homme d’un grand talent et avocat avec un grand courage», a salué le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal.



«Maître Pape Jean Sèye est donc parti, presqu’en fanfare, puisqu’il aura plaidé jusqu’au bout, jusqu’au soir qui précéda son départ... Il sera allé jusqu’au bout de sa peine, comme nous le suggère le courageux et controversé Jacques Isorni», a dit Me Papa Leyti Ndiaye

Bes Bi



