Décès de la COVID-19: une femme de 72 ans, 43e victime de la liste Même si le taux de positivité au Coronavirus a baissé ce lundi, la liste macabre s’est allongée en fin de soirée avec le décès de cette dame.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juin 2020 à 01:50 | | 0 commentaire(s)|

Un communiqué du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale parvenu à Leral.net, indique en effet qu’ une femme de 72 ans est venue allonger la liste des patients ayant perdu la vie à cause de cette pandémie.



Elle était hospitalisée à Dalal Jaam de Guédiawaye où était interné Aliou Sall, le frère du Président Macky Sall.



Paix à son âme.



