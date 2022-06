Décès de la voyante Daba Boye : Coumba, une de ses proches, son presque sosie, témoigne et fond en larmes

Comme annoncé hier par le Groupe Leral, la célèbre voyante Daba Boye est décédée hier dimanche, des suites dune courte maladie à l'hôpital de Thiaroye. Coumba, une de ses proches, son presque sosie, explique dans cet entretien comment Daba l’a tirée de la précarité et intégrée dans sa vie, revient sur son ouverture et sa générosité, mais craque et fond en larmes…..