Décès de trois Casques bleus sénégalais au Mali: Le Chef de la force onusienne salue leur mémoire

Suite à la perte de trois casques bleus sénégalais par explosion d’un engin improvisé tombés le 21 février dernier sur le champ de l’honneur au Mali, le Chef de la Minusma, El-Ghassim Wane leur a rendu un vibrant hommage à l’occasion de la cérémonie funéraire organisée le 28 février 2023 en leur honneur. Devant les représentants du Gouvernement […]

Suite à la perte de trois casques bleus sénégalais par explosion d’un engin improvisé tombés le 21 février dernier sur le champ de l’honneur au Mali, le Chef de la Minusma, El-Ghassim Wane leur a rendu un vibrant hommage à l’occasion de la cérémonie funéraire organisée le 28 février 2023 en leur honneur.

Devant les représentants du Gouvernement du Mali, le Chef d’état-major adjoint des Forces armées maliennes, les distingués représentants de la communauté diplomatique et des institutions partenaires, l’Ambassadeur du Sénégal au Mali, les collègues et amis de la famille des Nations unies, le représentant spécial du secrétaire général de l’Onu et Chef de la Minusma, El-Ghassim Wane, a exprimé son « immense tristesse » et salué la mémoire des Casques bleus sénégalais tombés près du village de Songobia, situé à 29 km au sud-ouest de la ville de Bandiagara (région Centre du Mali), alors que leur convoi de ravitaillement était en route vers leur base de Sévaré. « Je condamne fermement cette attaque et présente mes condoléances les plus émues aux familles et frères d’armes des défunts casques bleus. En ces moments de deuil et de recueillement, mes pensées pieuses et celles des collègues de la Minusma vont d’abord vers la famille des disparus, à leurs compagnons d’armes ainsi qu’au gouvernement et au peuple sénégalais », a-t-il déclaré. En outre, « cinq autres de leurs camarades ont été blessés et font actuellement l’objet d’un suivi médical », a-t-il ajouté. Malgré un environnement opérationnel difficile, « le Sergent-chef Eugene Idrissa Badhyne Mingou, le Caporal Ousseynou Diallo et le Soldat de 1ère Classe Pierre Tama Boubane ont effectué leur mission avec courage et dévotion depuis leur arrivée au sein de la Minusma en septembre dernier. Les actions auxquelles ils s’étaient pleinement dévoués méritent d’être soulignées », a-t-il témoigné. Selon lui, cet incident est « une illustration tragique supplémentaire de la complexité de notre environnement opérationnel et des sacrifices consentis par la communauté internationale pour la paix au Mali ».

La Minusma est l’une des opérations de paix les plus dangereuses pour les casques bleus. Toutefois, elle continue de s’acquitter vaillamment de son mandat en continuant à œuvrer en faveur de la sécurité et de la stabilité au Mali en appui aux efforts des autorités maliennes et des autres acteurs concernés. Depuis son déploiement au Mali en 2013, 168 soldats de la paix ont perdu la vie dans des actes hostiles ». Rappelant que « les attaques visant les forces de maintien de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international », le Représentant spécial a souligné « la nécessité de tout mettre en œuvre pour identifier et traduire en justice les auteurs d’actes hostiles contre la Minusma ».

Mamadou Lamine DIEYE

Source : https://lesoleil.sn/deces-de-trois-casques-bleus-s...