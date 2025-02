Décès du Pr Abdoulaye Dièye : Le Président Bassirou Diomaye Faye rend hommage à une figure du savoir

« J'ai appris avec une grande tristesse le décès du Professeur Abdoulaye Dièye, dont j'ai été par ailleurs l'étudiant à l'UCAD. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à la communauté universitaire », a-t-il déclaré.



Le Président Faye a souligné l’héritage intellectuel et moral laissé par le Pr Dièye, qualifié d’« homme de savoir et de rigueur », qui a formé des générations d’étudiants et contribué au renforcement des institutions sénégalaises.



En ces moments de deuil, il a prié pour que le défunt repose en paix : « Qu'ALLAH SWT, dans Son infinie miséricorde, l'accueille en son Paradis et lui accorde le repos éternel. »



La disparition du Professeur Abdoulaye Dièye est une perte pour le Sénégal, qui voit partir l’un de ses grands penseurs du droit et de la justice.