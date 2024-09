Décès du Pr Amadou Mahtar Mbow: Hommage à un homme d’exception

Le mardi 24 septembre 2024, le Professeur Amadou Mahtar MBOW nous a quittés à l’âge de 103 ans. Cet éminent intellectuel, parrain de la deuxième université de Dakar, laisse derrière lui un héritage incommensurable marqué par son engagement inébranlable en faveur de l’éducation, de la culture et du dialogue des civilisations.



Le parcours de cet homme d’exception justifie pleinement sa désignation comme parrain de notre université. Ce choix constitue, par ailleurs, un hommage bien mérité à une vie dédiée à l'émancipation des peuples par le savoir.



Le choix de nommer notre institution "Université Amadou Mahtar MBOW" est hautement symbolique. Ce nom est non seulement un hommage à une carrière brillante, mais aussi une reconnaissance de son rôle dans l’émancipation des esprits africains et de son combat pour un accès universel à l’éducation.



Après des études en France, il est retourné au Sénégal avec un seul objectif : transmettre le savoir et contribuer à l’éveil d’une Afrique indépendante. Tout au long d’un parcours exceptionnel au service de l’État sénégalais, le Professeur Amadou Mahtar MBOW a marqué les esprits en plaçant l’humain et l’éducation au cœur de ses préoccupations avant d’entamer une brillante carrière internationale.



Premier africain à diriger l'UNESCO, le Professeur MBOW a transformé cette prestigieuse institution en un espace de dialogue pour la paix, la culture et l’éducation universelle, et il n’a jamais cessé de servir, même après avoir quitté l’UNESCO.



Il ne faut pas oublier le rôle considérable qu’il a joué en acceptant, à 89 ans, la présidence de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI) au Sénégal, un engagement qui témoigne de son dévouement indéfectible à l’égard d’un Sénégal meilleur.



Le décès d’une personnalité aussi importante que celle du Professeur Amadou Mahtar MBOW crée un vide immense, que tout le personnel de l’université dont il était le parrain ressent avec émotion. La disparition de ce grand homme laisse à notre génération une lourde responsabilité et une tâche immense : poursuivre l’œuvre d’un Professeur qui n’aurait jamais toléré que son absence serve d’excuse pour se défausser.



Au nom du Personnel du Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales (CROUS) de Diamniadio et des étudiants, nous exprimons notre reconnaissance éternelle à cet homme d’exception.



Que son âme repose en paix et que son héritage continue d’illuminer le chemin de ceux qui œuvrent pour un monde plus juste, plus instruit et plus humain ! »



Fama Dieng NDIAYE,

Directrice du CROUS de Diamniadio