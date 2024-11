Décès du Professeur Aboubaker Chedikh BEYE : Une perte immense pour la science sénégalaise

Le Sénégal est en deuil après le décès du Professeur Aboubaker Chedikh BEYE, figure emblématique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), survenu ce dimanche 24 novembre 2024 à l’Hôpital Principal de Dakar. Professeur Titulaire de Classe Exceptionnelle à la retraite, il a marqué l’enseignement et la recherche par son engagement et son expertise.



Ancien Chef du Département de Physique de la Faculté des Sciences et Techniques, il a dirigé le Groupe de Laboratoire de Physique des Solides et a occupé des postes stratégiques, notamment au Haut Conseil scientifique de l’ARTP et au Comité Mathématiques, Physique et Chimie du CAMES. Son leadership s’est également manifesté à la tête de l’African Laser Center, un programme phare de l’Union Africaine, selon LeSoleil-Dgital.



Son inhumation aura lieu ce lundi 25 novembre à 10 heures, à la mosquée Rawane Mbaye, avant son enterrement au cimetière de Yoff. Les condoléances seront reçues à la cité Damel, près du stade Léopold Sédar Senghor.

Le Sénégal perd un scientifique d’exception, dont l’héritage continuera d’inspirer les générations futures.