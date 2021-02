Décès du colonel Abel Ngom: L’homme qui avait sauvé le président Diawara de Kukoï Samba Sanyang Il a marqué et marquera à jamais l’histoire de l’Armée sénégalaise, pour avoir commandé les troupes sénégalaises de l’opération « Fodé Kaba 2 » en Gambie (1981). Il s’agit du célèbre et mythique colonel (Er) Abdourahmane Ngom dit Abel rappelé à Dieu à l’âge de 89 ans. C’est « Le Témoin » qui partage la triste nouvelle.

Le décès de l’homme ayant fait échouer la mutinerie de Kukoï Samba Sanyang, est survenu avant-hier à l’hôpital Principal de Dakar. Il a été suivi de l’enterrement du défunt au cimetière musulman de Yoff.



Malheureusement, l’Armée n’a pas pu lui rendre les honneurs dignes de son rang à cause de l’état d’urgence sanitaire. Néanmoins, ils étaient nombreux les officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers et militaires du rang ainsi que parents et alliés à accompagner le défunt commandant des « Ngom’boys » jusque dans sa dernière demeure.



Pour rappel, nous dit le journal, l’alors lieutenant-colonel Abel Ngom, saint-cyrien puis officier réputé, avait dirigé le corps expéditionnaire sénégalais en Gambie lors du coup d’Etat qui avait renversé le président Daouda Diawara. A l’issue de cette opération menée de main de maitre, le colonel Abel Ngom avait réussi à rétablir l’ordre constitutionnel en Gambie, après avoir chassé les putschistes et libéré les prisonniers qu’ils avaient faits.



Plus de 40 ans après cette opération, « Le Témoin » avait été le premier et seul journal à faire parler en exclusivité, le colonel Abel Ngom: « Ce jour- là, le Sénégal a raté le coche pour n’avoir pas annexé la Gambie… », se désolait-il dans une de ses éditions.



A l’image du Groupe « Le Témoin », Leral.net présente ses condoléances à sa famille, ses proches et l’ensemble du Sénégal. Que DIEU lui accorde le paradis pour son repos éternel.



