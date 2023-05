Décès du garde du corps de la famille Wade: Bocar Niang, un homme loyal, selon Me Wade et Cie

Me Abdoulaye Wade fait un témoignage émouvant sur Bocar Niang, le garde du corps attitré de sa famille. Ce dernier, décédé mardi, a été inhumé hier en présence de plusieurs anciens collaborateurs du Président Abdoulaye Wade. Me Wade a promis de venir se recueillir sur la tombe du défunt afin de prier pour lui, renseigne "Rewmi".



A la maison mortuaire aux Hlm, des anciens collaborateurs de Me Wade ont défilé devant la famille. L’ancienne Première dame Viviane Wade, les membres des cabinets de Karim Wade et de son père aussi, ont fait le déplacement pour partager la douleur avec la famille du défunt, mais aussi apporter un témoignage sur leur ange gardien, dont la loyauté et l’engagement envers la famille Wade n’ont jamais fait défaut.