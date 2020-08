Décès du khalife de Médina Baye: Message de condoléances du Roi Mohammed VI

Dans ce message, le Souverain exprime en cette « douloureuse épreuve, qui s'inscrit dans le destin imparable de Dieu », à Cheikh Mouhamadou Mahi Niass et à travers lui, à l’ensemble de sa famille et de ses proches ainsi qu’à tous les adeptes de la confrérie Tidjanes au Sénégal, pays frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite au décès de « cette éminente personnalité soufie qui a consacré sa vie au service de l’Islam et à la diffusion de ses nobles enseignements, non seulement dans son pays, mais aussi en Afrique de l'Ouest ».



« Nous partageons vos sentiments suite à cette perte cruelle, implorant le Tout-Puissant de vous accorder patience et réconfort », souligne-t-il, se remémorant des sentiments d'estime, d'amour et de loyalisme qu’avait le défunt pour le Souverain et des forts liens spirituels et mystiques que le regretté entretenait avec son deuxième pays, le Maroc, ainsi que sa grande détermination à contribuer au renforcement des liens fraternels et religieux distingués qui unissent les peuples marocain et sénégalais.



SM le Roi prie également le Très-Haut d’admettre le défunt à Sa grâce, de le rétribuer amplement pour ses actions nobles et de l’accueillir dans son vaste Paradis parmi les Prophètes, les vertueux et les martyrs et de préserver Cheikh Mouhamadou Mahi Niass et lui accorder santé, bien-être et longue vie, ainsi que du succès dans la poursuite du rayonnement du message spirituel de la confrérie tidjane, basée sur la Sounna du Prophète, en suivant les pas de ses prédécesseurs.



6 vols nigérians et 200 véhicules de la Mauritanie en route pour Médina Baye



Le défunt 4e khalife de Médina Baye sera inhumé, ce jeudi. Mais, c’est déjà l’affluence dans la cité religieuse. Les disciples viennent des quatre coins du monde pour prendre part aux funérailles. Six vols en provenance du Nigeria et 200 véhicules mauritaniens sont en route pour Kaolack. D’autres vols spéciaux, provenant de l’Algérie, du Ghana sont encore annoncés. En cette période où la maladie du coronavirus ne recule pas, le respect des mesures barrières telles que le port du masque, le lavage des mains doivent être de rigueur.



...et celui du président algérien



Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a adressé mardi un message de condoléances et de compassion à la famille de Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, le khalife général de Médina Baye (Sénégal), décédé dimanche, rapporte l’agence Algérie Presse Service.



" Suite au décès de Cheikh Tidiane Ibrahima Niass, khalife général de Médina Baye, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt et à tous les disciples de la tidjaniya ", écrit l’agence nationale de presse algérienne.



" Le président de la République a mis en avant les contributions du défunt dans la diffusion de l’islam et des valeurs de tolérance et de modération, priant Allah, Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de prêter réconfort et patience à sa famille et ses proches ", ajoute-t-elle, citant un communiqué de la présidence d’Algérie. Selon Algérie Presse Service, reçue mercredi à l’Agence de presse sénégalaise, le dirigeant algérien adresse également ses condoléances "i[aux cheikhs et élèves de la tidjaniya et [à] l’ensemble de ses disciples au Sénégal et dans le monde entier]i".



Cheikh Mohamed Ben Ali El-Arabi, le calife général de la confrérie tidjane d’Ain-Madhi, une région située dans le sud de l’Algérie, a également réagi au rappel à Dieu de Cheikh Tidiane Ibrahima Niass. Il estime que c’est " une grande perte pour la confrérie tidjane dans le monde ". Le même guide religieux a également fait part de "i[l’immense douleur et [de] l’affliction]i" causées par le décès du khalife de Médina Baye. " Cheikh El-Arabi a rappelé que le défunt est le fils d’une autre éminente personnalité religieuse que fut Hadji Ibrahima Abdoulaye Niass et a contribué à la propagation de la bonne parole et à la diffusion de l’islam au Sénégal ", ajoute Algérie Presse Service.



Le défunt a joué un "rôle important" dans l’instauration de la paix dans son pays et en Afrique, grâce à son aura qu’il a mise à contribution dans sa médiation entre parties antagonistes, donnant ainsi " un exemple réel des valeurs de tolérance et de paix véhiculées par l’islam ", poursuit l’agence nationale de presse algérienne. Elle rappelle que " la confrérie tidjane, dont le siège se situe à Ain-Madhi, et dont Cheikh Mohamed Ben Ali El-Arabi est le calife général, joue un rôle à la fois social et religieux" .



" Cheikh Abou Abbès Ahmed Ben Mohamed Tidjani, dit Ahmed Tidjani, né en 1737 à Ain-Madhi et décédé en 1815, est le fondateur de la tariqa tidjane qui compte de nombreux adeptes à travers le monde, notamment en Afrique de l’Ouest ", souligne-t-elle. Cheikh Tidiane Ibrahima Niass est décédé des suites d’une courte maladie, à l’âge de 88 ans. Surnommé Papa Cheikh par les disciples, il était le quatrième khalife de la cité de Médina Baye, un important foyer de la communauté tidjane du Sénégal. Il avait succédé à Cheikh Ahmad Dame Ibrahima Niass, en 2010.



Son demi-frère Cheikh Mahy Ibrahima Niass, âgé de 82 ans, a été désigné pour sa succession. Le nouveau khalife de Médina Baye est connu pour son franc-parler, son sens de l’humour, son esprit d’ouverture, son commerce facile et une vaste culture générale. Il est titulaire d’un diplôme de théologie et d’études islamiques.













