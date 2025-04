Décès du pape François : le PIT-Sénégal salue la mémoire d’un « humaniste sincère » et présente ses condoléances Le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT-Sénégal) a exprimé, dans un communiqué rendu public, sa « profonde émotion » et sa « grande tristesse » à l’annonce du décès de Sa Sainteté le pape François, qualifié de « figure spirituelle majeure » et de « conscience morale de notre temps ».

Dans son message, le PIT rend hommage à un pontificat marqué par « l’humilité exemplaire », la proximité avec les exclus et un engagement constant pour la justice sociale, le dialogue interreligieux, la dignité humaine et la sauvegarde de l’environnement. Le parti souligne également le rôle du souverain pontife comme « infatigable défenseur des plus démunis » et acteur déterminé en faveur de la paix entre les peuples.



La formation politique considère que la disparition du pape, survenue dans le sillage des fêtes pascales, « résonne avec une force particulière dans le cœur des fidèles », tant elle survient à un moment empreint de symboles.



En ces circonstances douloureuses, le PIT-Sénégal adresse ses condoléances les plus attristées à la communauté catholique du Sénégal, à ses guides religieux et à l’ensemble des croyants attachés aux idéaux de paix, de dialogue et de justice. Le parti rend hommage à un homme de foi dont la voix, souligne-t-il, « a su franchir les frontières religieuses pour interpeller les dirigeants politiques, économiques et sociaux, au nom des humbles, des oubliés et de la planète menacée ».



« Que son exemple continue d’inspirer les consciences et de nourrir les engagements sincères pour un monde plus humain, plus juste et plus solidaire », conclut le texte signé du Secrétariat du Comité central du PIT-Sénégal.



