Décision de la Cour suprême sur le rapatriement des corps : La députée Mame Diarra Fam trouve les arguments donnés par la haute juridiction « insuffisants »

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mai 2020

La décision de la Cour suprême sur le rapatriement des dépouilles de Sénégalais bloquées à l‘étranger n’agrée pas Mame Diarra Fam. La députée de la diaspora, pense que tout citoyen est en droit de discuter le bien-fondé de la décision de la Cour suprême sur le rapatriement des sénégalais décédés de Covid-19 à l’étranger. Ce, au regard des craintes qui ont été émises.

« C’est seulement au Sénégal que l’on ne peut pas se servir de la justice pour avoir gain de cause ou obtenir réparation d’un préjudice de ce genre », se désole-t-elle.

Selon Mme Fam, « la Cour suprême était bien habilitée à donner suite favorable à notre requête en référé-liberté déposée par le collectif pour le rapatriement des dépouilles des Sénégalais décédés du Covid-19 à l’étranger ».

Mame Diarra Fam dénonce en outre une « situation un peu inquiétante » au niveau de la Cour suprême. « On nous dit que le président de la Cour suprême (Chambre administrative) est absent et celui qui a rendu le verdict s’est appuyé sur les référés de l’agent judiciaire de l’Etat. C’est inquiétant », juge la députée.

Selon, elle les arguments donnés par la haute juridiction sont « insuffisants ». « Cette décision je la trouve favorable au gouvernement du Sénégal. C’est désolant », a-t-elle ajouté





