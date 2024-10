Décision de suspension de l’exportation de certains produits maliens : La craintes des commerçants sénégalais Les autorités maliennes ont pris un arrêté interministériel, en date du 3 octobre dernier, portant «suspension de l’exportation de certains produits dont les amandes de karité, l’arachide, le soja et le sésame». Une mesure qui va impacter l’économie nationale, selon ces commerçants qui faisaient face à la presse au marché «sandicat» de Pikine.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 16:56 | | 0 commentaire(s)|

Comme effet immédiat, le journal "L’As" nous dit que c’’est l’inquiétude totale chez certains commerçants sénégalais qui importent ces produits maliens.



Par exemple, Serigne Babacar Seck, l’un d’eux, dit avoir contracté des prêts auprès des banques et craint le pire. Ils ont également dénoncé les tracasseries des Douanes et des contrôleurs économiques.



Pour une issue heureuse, les commerçants invitent les ministres Serigne Guèye Diop et Yassine Fall, à intervenir, afin de mettre fin aux tracasseries et demandent au président de la République Bassirou Diomaye Faye, de saisir son homologue malien, pour désamorcer la bombe économique.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook