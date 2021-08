Décision du Ministère du Travail : « Au boulot ! Le 16 août n’est pas férié ! » L’annonce qui vient de tomber n’est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui espéraient profiter d’un week-end prolongé. En effet, selon le communiqué du ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, le 16 août 2021, lendemain de la fête du 15 aout ou l’Assomption dédiée à la Sainte Mère du Saint prophète Jésus, n’est pas férié !





Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 16:46

En vertu de la loi 74-52 du 4 novembre 1974, relative à la fête nationale et aux fêtes légales, le lundi suivant les fêtes n’est férié que concernant la Korité et la Tabaski qui tombent un dimanche, souligne le communiqué



« Au boulot ! Le 16 août n’est pas férié ! », laisse-t-on sous-entendre !



