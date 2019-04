Décision du Président sur les dosettes d'alcool : « il faut éviter d'être un médecin après la mort », selon Mame Mactar Guèye Si le vice-président de l’Ong Jamra s’est félicité de la décision du chef de l’Etat de mettre fin à la vente illicite de boissons alcoolisées sur toute l’étendue du territoire, Mame Mactar Guèye a indiqué qu’il faut « éviter d’être un médecin qui intervient après la mort ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Réagissant sur cette décision sur la RFM, Mame Mactar Guèye a rappelé que « nous avions alerté depuis 2011 et avions indiqué que l’usine qui fabriquait ces dosettes d’alcool qui tuent était bien établie à Rufisque. Elle est ensuite allée s’installer à Thiès, puis à Louga ». Mame Mactar Guèye rappelle que le président Macky Sall avait signé un arrêté dans ce sens en 2015, qui n'a pas été suivi d'effets. Toutefois, le plus important selon le vice-président de l’Ong Jamra, c’est d’ « arrêter la corruption dans la délivrance des licences pour la vente d’alcool ». Puisque, a-t-il dit, « il n’est pas normal qu’un quartier comme Grand-Yoff puisse compter 400 bars ».

