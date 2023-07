Décision historique du Président Macky Sall : lecture et confidences de Robert Bourgi… Sa Décision est jugée historique et a été largement commentée. Le Président Macky Sall ne sera pas candidat à la présidentielle 2024. Invité de Diaspora TV, Robert Bourgi apporte son éclairage sur la Non candidature de Macky Sall….Qui était au Courant ? A-t-il subi des pressions internes ou externes ? Apr va-t-il vers l'implosion ? Entre autres questions voici les confidences de Robert Bourgi.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juillet 2023 à 22:28



