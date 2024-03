Décision plaçant la Gendarmerie sous la tutelle de l’armée : Lansana Gagny Sakho met en garde Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République, Macky Sall, a annoncé une réforme majeure au sein des forces de sécurité sénégalaises, en intégrant officiellement la Gendarmerie nationale dans l’armée nationale. Cette décision, effective à partir d’un décret rendu public le 29 mars 2023, réorganise en profondeur le statut et le fonctionnement de la Gendarmerie nationale.



Sur sa page Facebook, il estime que « ce décret a été signé le 26 mars 2024 après la certitude que le Président Diomaye serait le prochain Président. Si la gendarmerie était sous tutelle de l’armée on aurait jamais eu ces répressions sanglantes. Pourquoi maintenant seulement? »



Avant de poursuivre : « La séparation des tutelles de l’armée et de la gendarmerie avait une bonne cohérence elle a probablement permis au Sénégal ne pas connaître des coups… il y avait comme un équilibre des forces. Il faut être naïf pour croire qu’il peut y avoir une paix avec Macky Sall tous les actes qu’il pose à quelques jours de la fin de son mandat entrent dans une logique de fragilisation du prochain Président».



« Le Président Diomaye doit prendre la pleine mesure de tous ces pièges et s’entourer de spécialistes pour les déjouer. Ousmane SONKO doit également plus que jamais être présent aux côtés du Président Diomaye pour neutraliser Macky Sall», conclut-il.