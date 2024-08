Décision présidentielle : Bassirou Diomaye Faye dissout la Commission nationale du Dialogue des Territoires

Sous tutelle de la Présidence de la République sénégalaise, la CNDT accompagnait le président de la République, dans l’élaboration des mécanismes de coopération territoriale.



L’APS réappelle qu’elle a été créée, le 21 décembre 2015 par l’ancien président de la République, Macky Sall. L’ancien ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Benoît Sambou, occupait depuis novembre 2017, la présidence de la Commission nationale du dialogue des territoires.



L’ancien ministre et maire de Linguère, le défunt Djibo Leyti Ka, fut le premier président de cette commission.



Par ailleurs, selon iGFM, Ousseynou Ly, le ministre Conseiller, porte-parole de la Présidence, a expliqué pourquoi le chef de l'Etat a pris une telle mesure.





«Par cette décision, le Président de la République entend poursuivre, à travers une réorganisation institutionnelle des organes de l'État, la rationalisation des dépenses publiques et une meilleure efficacité de la gouvernance publique», a-t-il expliqué dans son communiqué de presse. Voir document ci-dessous.