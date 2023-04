Décision présidentielle : Idrissa Seck démis de ses fonctions, Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop aussi sautent Avec ce communiqué de la Présidence de la République du Sénégal, passant outre les rumeurs et annonces, les choses se confirment ! Idrissa Seck a été démis de ses fonctions, les ministres Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop aussi sautent de leurs postes.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2023 à 18:24 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, par décrets en date du 24 avril 2023, a pris les décisions suivantes :



1. Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Idrissa Seck, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental;



2. Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, est nommé Président du Conseil Economique, Social et Environnemental;



3. Il est mis fin aux fonctions de :



Monsieur Yankhoba Diattara, Ministre des Sports; Monsieur Aly Saleh Diop, Ministre de l'Elevage et des Productions animales.





4. Monsieur Amadou Bâ, Premier Ministre, est nommé cumulativement avec ses fonctions, Ministre des Sports et Ministre de l'Elevage et des Productions animales.











Fait à Dakar, le 24 avril 2023

Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République

Oumar Samba Bâ







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook