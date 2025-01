Décision récente du PM Ousmane Sonko sur le foncier : Ouakam s’en réjouit et espère bientôt étrenner son stade municipal La décision du Premier ministre Ousmane Sonko d'annuler tous les baux sur EOGN 1 et 2 fait des heureux à Ouakam. Selon le maire de la commune, c'est une occasion rêvée “d'y relocaliser le stade municipal de Ouakam. Pour l'édile de Ouakam, cet acte posé de la part du chef de l'État et son Premier ministre est “une prise en compte réelle des aspirations légitimes des populations de Ouakam”, un acte fort en matière de “réparation et de justice sociale”. S EnQuête

L'autre soulagement d’Abdoul Aziz Guèye concerne l'arrêt de délivrance des autorisations de construction notamment. “Je suis également soulagé de constater aujourd'hui que les nouvelles autorités nous ont suivis sur notre décision de ne délivrer aucune autorisation de construire sur ces lotissements, malgré les fortes pressions subies”.



Il ajoute : “Car depuis notre installation, nous n'avons pas cessé d'envoyer des courriers pour demander des équipements pour les quartiers de la cité Avion, cité Batrain et Touba Ouakam qui polarisent près de 80 000 habitants.”



Revenant sur la relocalisation du stade de Ouakam sur le site EOGN, M. Guèye et ses gouvernés l’accueillent “à bras ouverts pour disposer enfin de leur stade à “l'instar des autres communes de Dakar”. Abdoul Aziz Guèye promet de diligenter ce projet dans les meilleurs délais. “Nous allons, dans les prochains jours, entrer en contact avec les services de l'État pour finaliser le démarrage de ce projet tant attendu par les populations ouakamoises”.



Dans un souci de “résolution définitive” des différents “litiges fonciers”, le maire a aussi une solution. Il prône “une gestion concertée entre l'État et la commune.



Enfin, les Ouakamois ont fait part de leur engagement pour résolument travailler avec l'État “dans la voie du Jub, Jubel, Jubenti pour un développement harmonieux et inclusif de Ouakam”.



