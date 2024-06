Décisions issues des réunions entre administrations et opérateurs économiques : Serigne Guèye Diop dévoile les nouveaux prix de distribution Suite aux directives de Monsieur le président de la République et sous l’autorité de Monsieur le Premier Ministre, les Administrations et les opérateurs économiques ont tenu des réunions pour convenir de la baisse des prix de l’huile de palme raffinée, du sucre cristallisé, du riz brisé ordinaire, de la farine de blé, du pain et du ciment. Voici la nouvelle partagée par M. Serigne Guèye Diop, le Ministre de l’Industrie et du Commerce. Déclaration.

Ces mesures, comme annoncées le jeudi 13 juin 2024, touchent des produits de grande consommation que sont : le riz brisé ordinaire, l’huile de palme raffinée, le sucre cristallisé, le pain, la farine de blé et le ciment.



En effet, la situation du marché intérieur des produits de grande consommation, est marquée par des tensions imputables, pour l’essentiel, à une conjoncture internationale difficile : effets du COVID-19 puis de la crise russo-ukrainienne, incertitudes des marchés mondiaux avec la fluctuation du dollar et la réduction des disponibilités exportables entre autres.



Au Sénégal, les ménages ont vu leur pouvoir d’achat s’éroder, une conséquence directe de la flambée des prix de plusieurs produits de consommation courante.



Face à cette situation, le Gouvernement du Sénégal, sur instruction de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, a pris une série de mesures visant à atténuer les effets négatifs de ces chocs exogènes et à soulager les ménages.



Ces instructions rappelées en Conseil des Ministres le 24 avril 2024, traduisent une ferme volonté politique de bâtir des consensus durables dans l’application de nouvelles mesures visant à réduire le coût de la vie.



Par la même occasion, le Chef de l’Etat nous a appelés à veiller à la transformation du commerce intérieur. Cela implique, entre autres, la modernisation du commerce de proximité, en l’occurrence les boutiques de quartier, ainsi le développement de stratégies innovantes et efficaces de promotion de la consommation des produits de nos terroirs.



Par ailleurs, il est important de saluer la décision des autorités du pays, de regrouper dans un même ministère, les secteurs de l’industrie et du commerce. Cette initiative historique illustre clairement, la volonté du gouvernement d’optimiser les politiques économiques et commerciales, ainsi que son ambition de remédier aux problèmes des consommateurs sénégalais.



C’est également dans ce sens que le Gouvernement s’est engagé, dès la présente campagne de production agricole, à mettre en œuvre la Doctrine de Souveraineté alimentaire (DSA), en cohérence avec la nouvelle politique d’industrialisation, de valorisation et de consommation de nos produits locaux.



Sous la supervision du Premier Ministre Monsieur Ousmane Sonko, nous comptons déployer cette nouvelle vision volontariste, endogène et consolidée de nos politiques publiques, dans le but d’atténuer de manière significative, la cherté du coût de la vie et de soutenir durablement l’amélioration du pouvoir d’achat des populations.



Mesdames, Messieurs,



En vue de renforcer la valorisation de nos produits, le Ministère de l’Industrie et du Commerce entend, conformément au Projet, pour un Sénégal souverain, juste et prospère, promouvoir le développement du tissu industriel, en nous basant sur la transformation de ce que nous produisons et sur la promotion de champions industriels nationaux.



Afin de matérialiser cette vision, le Gouvernement du Sénégal entend œuvrer pour une industrialisation structurée, durable et pérenne, basée sur la valorisation et la transformation des richesses et ressources identifiées de chacun des huit (8) grands pôles de développement économique en cours de création. Ces agropoles ont pour vocation de servir d’incubateur d’entreprises et d'offrir des installations et des services d’appui aux chaînes de valeur de l’agro-industrie, afin de promouvoir l’agriculture commerciale et de renforcer la compétitivité des entreprises locales, sur les marchés nationaux et internationaux.



Il est important de souligner que ces 8 pôles font partie d’un ensemble de projets à forte valeur ajoutée, créateurs de richesses et d’emplois. La transformation de l’agriculture, entre autres, servira de fer de lance à la structure de l’économie.



Chers compatriotes, permettez-moi de saisir cette occasion pour appeler nos concitoyens et nos partenaires, à faire preuve d’engagement, afin de traduire en actes concrets, notre ambition commune de mener notre pays vers le progrès et la souveraineté.



Le Sénégal regorge d’atouts réels et d’acquis importants.



Qu’il s’agisse d’agro-industrie, de maraîchage, de pêche, de tourisme, d'artisanat ou de ressources pétrolières, gazières et minières, notre pays ne manque pas de richesse. Les multiples ressources dont il dispose, offrent de grandes possibilités d’éclosion et de pérennisation d’économies de proximité ainsi que de PME – PMI dynamiques et fructueuses. Cependant, l’exploitation de ses ressources et potentialités reste à être optimisée.



Mesdames et Messieurs,



Soyez assurés que l’Etat ne ménagera aucun effort pour accompagner les acteurs économiques vers la croissance et la pérennité.



Pour finir, je vous remercie pour votre présence, votre engagement et votre active collaboration pour un Sénégal prospère, pour tous les Sénégalais.



Monsieur Serigne Guèye Diop

Ministre de l’Industrie et du Commerce )







