Déclaration : Après trois mois de deuil, les ABCDaires reprennent leurs activités. .. Dans le cadre de la relance de ses activités politiques et sociales, le Mouvement national des ABCDAIRES déroule ainsi son planning du dernier trimestre de l’année 2021, qui a été fortement marquée par la disparition de Maître Alioune Badara Cissé. Après trois mois de deuil, les ABCDAIRES reprennent leurs activités. ..Voici leur déclaration

Depuis un peu plus de deux mois, nous observons le deuil dans le silence et le recueillement total, car nous avons tous été abattus, profondément affligés par la perte subite de notre mentor politique.



Le rappel à Dieu de cet illustre homme a suscité auprès de nos compatriotes sénégalais de tous bords un émoi dont l’unanimité réside assurément dans les valeurs républicaines, d’éthique et de morale patriotique qu’il incarnait.



Aujourd’hui, l’heure est à la reprise en main des choses, à la remobilisation générale de tous les ABCDaires du Sénégal et de la Diaspora afin de préserver et de perpétuer le legs politique de Maître Alioune Badara Cissé en valorisant ses actes, son parcours et ses enseignements au grand bénéfice de la population sénégalaise surtout la jeunesse en qui il nourrissait beaucoup d’espoir pour un Sénégal meilleur, épanoui et prospère.



Ainsi, restant fidèles et constants dans la trajectoire déjà tracée, nous débutons nos activités par une visite dans la ville sainte de Touba auprès de son Marabout Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre (RTA) afin de recueillir ses précieux conseils dans la poursuite de nos activités.



D’abord les ABCDaires d’Espagne vont rendre hommage à Maître à l’occasion de l’édition Africagua de cette année qui se déroulera du 30 novembre au 1er décembre à Fuerteventura.



Ensuite, le samedi 4 décembre 2021, le Mouvement national des ABCDaires compte organiser une journée de don de sang à Ndiarogne dans la commune de Nguéniène où l’on note, comme dans beaucoup d’autres localités du pays, un déficit criard de ce liquide vital.



Après cette activité de haute portée humanitaire, le Mouvement des ABCDaires se rendra à Fatick le samedi 11 décembre pour une journée de prières sur fond d’hommage à ABC avec les camarades du Sine.



Cette activité sera suivie d’une autre journée d’hommage à l’illustre disparu avec les camarades ABCDaires du département de Bambey le 15 Janvier 2022 pour boucler l’année et entamer une nouvelle par la grâce de Dieu.



Enfin, un congrès national des ABCDaires est prévu dans le dernier trimestre de l’année 2022 après la commémoration du premier anniversaire de décès du parrain du Mouvement.



Toutefois, suite aux interpellations multiples et variées concernant l’hommage qui serait rendu à ABC ce dimanche 05 décembre au théâtre national, nous ABCDaires, tenons à informer l’opinion nationale et internationale qu’une telle initiative n’est pas la nôtre, bien que nous souhaitions une bonne réussite aux organisateurs qui désirent ainsi célébrer un des meilleurs fils du Sénégal.



Les ABCDaires d’ici et d’ailleurs se joignent à toute initiative heureuse tendant à pérenniser l’immense œuvre politique de son mentor au service exclusif de l’humanité.

La Convention Nationale et Internationale des ABCDaires



