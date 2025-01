Déclaration d'Ousmane Sonko sur la nomination controversée d’Aoua Bocar Ly Tall : Ses précisions et appels à la responsabilité Suite à la nomination d’Aoua Bocar Ly Tall comme membre du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), une décision ayant suscité des critiques au sein de certains cercles politiques, Ousmane Sonko, leader de Pastef, a réagi hier, pour clarifier la position de son parti et répondre aux interrogations des militants.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Sonko a d’abord rappelé les valeurs fondamentales qui guident le Pastef : le consensus et la concertation. Selon lui, le parti met un point d’honneur à offrir une place importante à ses militants, mais il a exhorté ces derniers à la prudence, face aux « pièges » tendus dans l’espace public.



Les règles entourant les nominations



Ousmane Sonko a expliqué que certaines nominations sont encadrées par des règles strictes, indépendantes de la volonté directe du Président de la République. Ces choix, a-t-il précisé, sont souvent faits à partir de propositions venant de milieux socio-professionnels spécifiques, conformément aux procédures établies. Concernant le cas d’Aoua Bocar Ly Tall, le chef de l’État avait consulté Ousmane Sonko pour avis. Ce dernier a confirmé avoir donné son approbation, tout en assumant une part de responsabilité dans cette nomination, au même titre que le Président.



Appel à la sérénité et au sens des responsabilités



Le leader de Pastef a également critiqué ceux qui profitent de cette situation, pour « raconter des inepties ». Il a qualifié d’illogique, l’idée que le Président nommerait volontairement des personnes qui l’auraient critiqué dans le passé. Pour illustrer son propos, il a évoqué le cas de Bassirou Diomaye Faye, qui, selon lui, a été en prison pour avoir défendu les idéaux de Pastef.



Il a également invité les militants à revoir leur approche, dans la contestation des décisions du pouvoir, soulignant qu’un État ne peut fonctionner sur la base de revendications excessives ou de menaces. « Tout le monde ne peut pas avoir un poste », a-t-il affirmé, en appelant à un engagement désintéressé pour le projet du parti.



L’avenir du Pastef



Pour Ousmane Sonko, l’heure est désormais à la stabilisation du pouvoir, plutôt qu’à sa conquête. Reconnaissant que le système politique reste inchangé, il a évoqué le travail acharné qui attend son équipe pour redynamiser l’État. Il a également annoncé le lancement prochain de diverses activités, notamment les travaux de construction du siège du Pastef.



Enfin, Ousmane Sonko a salué les efforts du ministre Alioune Sall, qu’il a présenté comme un artisan clé du succès du Pastef en France, tout en dénonçant les amalgames et les malentendus qui entachent parfois l’action de son parti.



Exhortation à la confiance



« Parfois, Pastef est le problème de Pastef », a déclaré Ousmane Sonko, appelant ses militants à continuer de faire confiance au président de la République et à son gouvernement. Il a conclu en exhortant les membres du parti à permettre au Chef de l’État et à son équipe, de travailler dans l’intérêt des 18 millions de Sénégalais.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook