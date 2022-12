Déclaration de Infantino sur Pelé l'"immortel": Pour toujours avec nous

Il était le seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde de la FIFA et son talent ainsi que sa créativité étaient incomparables. Pelé a fait des choses qu'aucun autre joueur n'aurait même rêvé de faire, comme la fameuse feinte lors de la demi-finale de la Coupe du monde de la FIFA 1970 qui est devenue connue sous le nom de "Pelé run-around". Ou le but qu'il a marqué en finale de la Coupe du monde de la FIFA 1958, à l'âge de 17 ans, en faisant passer le ballon par-dessus un défenseur et en le faisant entrer de volée dans les filets.



L'image de ce joueur frappant l'air pour célébrer son but est l'une des plus emblématiques de notre sport et fait partie intégrante de notre histoire. En fait, comme le football télévisé en était encore à ses débuts à l'époque, nous n'avons vu que de petits aperçus de ce dont il était capable.



Le plus important, c'est que "The King" montait sur le trône avec un sourire sur son visage. Le football pouvait être brutal à l'époque, et Pelé était souvent malmené. Mais, s'il savait se défendre, il a toujours été un sportif exemplaire, avec un véritable respect pour ses adversaires.



J'ai eu l'immense privilège de le rencontrer à plusieurs reprises. En 2016, déjà en tant que président de la FIFA, nous étions côte à côte pour la première du film de Pelé, ce qui m'a rappelé le moment où j'étais assis à côté de mon père en 1981, lorsqu'il m'a amené voir "Escape to Victory" dans lequel Pelé jouait aux côtés de Silvester Stallone et d'autres acteurs célèbres.



J'avais 11 ans et mon père me disait quel grand joueur était Pelé. Le but fantastique qu'il a marqué dans ce film était la seule façon, à l'époque, d'avoir un aperçu de son incroyable talent.



Les moments passés avec lui resteront à jamais dans ma mémoire et dans mon cœur.



Pelé avait une présence magnétique et, lorsque vous étiez avec lui, le reste du monde s'arrêtait.

Sa vie ne se résume pas au football. Il a changé les perceptions pour le mieux au Brésil, en Amérique du Sud et dans le monde entier.



Son héritage est impossible à résumer par des mots.



À sa famille et à ses amis, à la CBF, au Brésil et à tous les fans de football qui l'aimaient tant, je présente mes sincères condoléances.



Aujourd'hui, nous pleurons tous la perte de la présence physique de notre cher Pelé, mais il a atteint l'immortalité il y a longtemps et il sera donc avec nous pour l'éternité.



Gianni Infantino - Président de la FIFA