Déclaration de Politique générale : Amadou Bâ et les trois tacles !

Au cours de sa Déclaration de Politique générale d’hier, l’avant-centre de pointe Amadou Bâ a sans doute réussi une ou deux fois à transpercer la défense adverse et même à secouer ses filets. Autrement dit, à marquer de précieux buts qui ont fait qu’à la fin, il a remporté une victoire étriquée mais une victoire quand même, en ce sens que, de l’avis de la majorité des observateurs, il a plutôt réussi son grand oral. Une performance qui n’était pas donnée dans une Assemblée où l’opposition et la majorité font jeu presque égal. Cela dit, le Premier ministre n’en a pas moins chancelé, s’il ne s’est pas écroulé, sous les tacles assassins de deux membres du camp du pouvoir et d’une élue en rupture de banc.



Il est vrai que le premier tacle involontaire lui a été administré au cours des échauffements, avant le début du match et il venait de…son lointain successeur au ministère de l’Economie et des Finances, son homonyme Moustapha Bâ. Lequel, lors de l’adoption du budget de son ministère et la clôture de la session budgétaire, a prononcé un discours aux allures de… Déclaration de politique générale. Un discours à ce point exhaustif, fouillé et brillant, que son auteur a eu droit à une standing ovation des députés de la majorité et de l’opposition réunis. Ce que n’a pas eu le Premier ministre hier.



Le second tacle glissé cette fois et très méchant, est venu de sa lointaine prédécesseure Mimi Touré, qui l’a interpelé bille en tête, sur la question du 3e mandat du Président Macky Sall. Après ceux venus du successeur et de la prédécesseure d’Amadou Bâ, le troisième tacle, par derrière et survenu durant les arrêts de jeu, a été le fait du député Farba Ngom, qui contribua naguère à le faire nommer Premier ministre. En assènant qu’une réponse doit être claire, c’est-à-dire n’être pas de Normand et en demandant à ses collègues de la majorité de manifester leur approbation d’une candidature du Président Macky Sall en 2024, en se levant. Le « griot du Président » a jeté une ombre, à travers sa déclaration de candidature de son champion, à la Déclaration de politique générale de son ancien ministre préféré, Amadou Bâ !



Ndlr : Un autre tacle, qualifié d’antijeu par le pouvoir, a été donné sur la touche cette fois par les journalistes, qui ont réussi, à la faveur de l’effet de surprise, à inviter le cas de notre confrère Pape Alé Niang dans les tribunes de l’Assemblée nationale !

Kaccoor Bi Le Témoin

