Après le Premier ministre, les autres membres du gouvernement ont tous effectué leur déclaration de patrimoine devant l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) présidée par Serigne Bassirou Guèye.



Le président de l’OFNAC dans des propos rapportés par les Echos et l’As expliqué que le « Premier ministre Ousmane Sonko et tous les ministres ont rempli à cette obligation légale. » Serigne Bassirou Guèye a fait cette révélation lors de la troisième session du Comité technique de coordination, de suivi et d’évaluation (CTSE) de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC), lit-on dans LeSoleil-sn.



Les directeurs généraux encore attendus



« Le Premier ministre et les ministres ont déclaré leur patrimoine, mais il reste encore quelques directeurs généraux. On a un très bon taux de cette exigence. On est confiant pour le reste à l’image des directeurs qui viennent. Mais il faut reconnaître qu’ils sont nombreux. Ceux qui n’ont pas encore fait leurs déclarations nous appellent pour demander des renseignements », a-t-il expliqué.



Serigne Bassirou Guèye a salué la réactivité du gouvernement, soulignant que le taux de déclaration de patrimoine est très élevé. La balle est désormais dans le camp de certains directeurs généraux qui n’ont pas encore satisfait à cette «obligation légale ». Le président de l’OFNAC a invité certains directeurs qui n’ont pas encore effectué leur déclaration de patrimoine à prendre contact avec l’OFNAC pour obtenir les informations nécessaires.



La Loi n° 2024-07 du 09 février 2024 modifiant la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine vise d’une part, à prévenir tout risque d’enrichissement illicite des personnes occupant de hautes fonctions, et d’autre part à satisfaire au besoin légitime d’information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics, dans un contexte de transparence.