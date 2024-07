Déclaration de politique générale devant un jury populaire : Sonko réclamé au stade de Diamniadio

Invité à prononcer sa déclaration de politique générale devant les députés, le Premier ministre Ousmane Sonko exige que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale soit corrigé dans le sens d’y réintroduire les dispositions relatives au Premier ministre d’ici le 15 juillet prochain.



Faute de quoi, il a menacé de boycotter l’hémicycle et de faire sa DPG devant un jury populaire composé notamment d’éminents universitaires, d’intellectuels, de membres de société civile, de dignitaires religieux, d’élèves et d’étudiants. Et surtout, surtout devant les citoyens ordinaires ou Sénégalais lambda. Justement en visitant les réseaux sociaux et autres groupes Whatsapp privés ou publics, on constate qu’une majorité de Sénégalais opte pour un jury populaire considéré comme une bouffée d’oxygène voire une revanche face au corporatisme des députés de Benno Bokk Yakaar (Bby), relate LeTémoin.



Et surtout face à une Assemblée nationale qui n’a plus sa raison d’être. Sous ce triste registre, le peuple souverain invite le Premier ministre Ousmane Sonko à aller faire sa déclaration de politique générale au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Déjà, « Le Témoin » imagine un stade à guichets…fermés ce jour-là !